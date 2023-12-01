Фоторезистор, фотодиод, фототранзистор. Как устроены фотоприемники? Понятное объяснение!

Сегодня мы с вами поговорим про основные фоточувствительные приборы в электронике, разберемся как они устроены, для чего они нужны. Также выясним как из таких базовых светочувствительных элементов собирают солнечные панели, и даже ПЗС и CMOS матрицы современных фото и видеокамер.