Проекты Hi DEV!
Фоторезистор, фотодиод, фототранзистор. Как устроены фотоприемники? Понятное объяснение!
Сегодня мы с вами поговорим про основные фоточувствительные приборы в электронике, разберемся как они устроены, для чего они нужны. Также выясним как из таких базовых светочувствительных элементов собирают солнечные панели, и даже ПЗС и CMOS матрицы современных фото и видеокамер.
DIY домашний гитарный усилитель Hi AMP!
Собираем двухканальную маломощную гитарную голову с полностью ламповым преампом и транзисторным оконечником, для супер-универсального домашнего музицирования, от чистейшего фендоровского звука до месовского экстримального хайгейна.
Ламповый гитарный преамп своими руками. Hi Dev! Guitar Preamp
Собираем своими руками двухканальный ламповый предусилитель на отечественных лампах 6Н2П. Первый чистый канал копия Fender Twin, второй перегруженный канал основан на Mesa Boogie Dual Rectifier.
Делаем КАЧЕСТВЕННЫЙ МИКРОФОН для блогера и не только. Очень просто!
Электретный микрофон со встроенным предусилителем на микросхеме NE5532